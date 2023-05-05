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Более восьми миллионов лучевых исследований выполнили в Москве за год при помощи цифрового оборудования

Лейла Алиева
Город
Более восьми миллионов лучевых исследований выполнили в Москве за год при помощи цифрового оборудования
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В прошлом году в столице провели свыше 8,2 миллиона лучевых исследований при помощи цифрового тяжелого медицинского оборудования. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Цифровые диагностические устройства городских больниц и поликлиник объединены в единую сеть и подключены к ЕРИС ЕМИАС. Это стало возможным благодаря замене устаревшей аналоговой техники и поставкам нового цифрового тяжелого лучевого оборудования. Так, только за прошедший год рентгенологи столицы выполнили более 8,2 миллиона лучевых исследований на таком современном оборудовании, из которых 2,7 миллиона проанализировали врачи Московского референс-центра, — рассказала она.

Рентгенологические исследования, которые проводят во взрослых поликлиниках, анализируют в едином круглосуточном референс-центре, где еженедельно описывают десятки тысяч КТ, МРТ, флюорограмм, маммограмм, денситометрий и рентгеновских снимков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Искусственный интеллект в восемь раз сократил время на проведение анализа маммографии в столичных медучреждениях, сообщил глава города Сергей Собянин. На сегодняшний день рентгенологи используют около 50 сервисов ИИ. В частности, нейросети наносят на снимки цветовую разметку, производят измерения, определяют признаки рака легких и многое другое.

Медицина Анастасия Ракова Москва
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