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Синоптик Колесов рассказал, в каких раойнах Петербурга выпал снег

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов рассказал, в каких раойнах Петербурга выпал снег
Фото: pixabay.com

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, в каких районах Северной столицы 5 мая выпал снег.

Он отметил, что многих жителей города встретило «снежное утро».

— Зона с осадками смещается с севера и скоро пройдет весь город. Этот снег ненадолго, но сегодня днем еще осадки в виде снега и мокрого снега еще будут, — отметил Колесов.

По словам эксперта, в течение дня облака будут новые образовываться и подходить с севера, передает газета «Петербургский дневник».

Как рассказали жители города в ряде районов снег уже успел растаять. Но например, около станции метро «Беговая» небольшой снежный покров образовался на клумбах и газонах, а на асфальте появились лужи.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что арктическое вторжение в Северной столице достигнет пика 5 мая. Однако специалист прогнозирует потепление перед Днем Победы, передает ФАН.

В Московском регионе ожидаются заморозки до минус шести градусов с 5 по 9 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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