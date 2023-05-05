Орбан: Только в сказке возможна ситуация, при которой Россию победят и она смирится

Фото: Администрация президента РФ

Вариант, где Россию победят и она смирится с поражением, может быть только в сказке. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

— Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет, — сказал он.

По его мнению, в украинском конфликте победивших не будет, а будут только проигравшие, передает РИА Новости.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Также стало известно, что украинские военнослужащие проводят психологические операции посредством демонстрации новой техники НАТО. Помимо этого, отряды украинских войск стали ежедневно проводить разведку боем на южном фронте и наращивать интенсивность огня.