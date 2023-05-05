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Андрей Бочкарев рассказал о модернизации Института персонализированной медицины на юге Москвы

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о модернизации Института персонализированной медицины на юге Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, улица Москворечье Карта всех событий

Институт персонализированной медицины на юге Москвы модернизируют. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Здание Института персонализированной медицины на улице Москворечье давно нуждалось в реконструкции. В скором времени обновят и фасады, и внутреннюю отделку этого центра, — сказал он.

Также проект предусматривает строительство нового семиэтажного корпуса. Общая площадь модернизированного комплекса составит около 11 тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин сообщил, что модернизация Боткинской больницы является одним из важнейших городских проектов. По его словам, для нужд больницы было закуплено более 13 тысяч единиц оборудования.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал «Вечерней Москве», что в столице реализуется масштабная программа по возведению медицинских объектов. В этом году на карте столицы появятся десятки новых поликлиник по новому стандарту, новые корпуса для городских больниц, уникальные медицинские объекты.

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