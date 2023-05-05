Иностранец ночью проник в квартиру в Подмосковье и выкрал из спальни миллион рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково Карта всех событий

В Подмосковье мужчина ночью проник в квартиру и похитил из спальни миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 5 мая.

По ее словам, преступление произошло в поселке Красково Люберецкого городского округа. Злоумышленник подобрал ключи от двери и проник в квартиру. Он похитил из тайника в спальне миллион рублей и скрылся.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 41-летний уроженец ближнего зарубежья. Его задержали в Москве.

Мужчина пояснил, что похищенные наличные он потратил на личные нужды. Его заключили под стражу.

Другая кража произошла на подземной парковке в Москве. Водитель эвакуатора похитил итальянскую иномарку за 12 миллионов рублей.