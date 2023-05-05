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В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело против руферов-экскурсоводов

Араз Салехов
Общество
В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело против руферов-экскурсоводов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении организаторов экскурсий по крышам. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В ходе работы полицейские проверили руферов-экскурсоводов, изучив их объявления о прогулках по крышам в историческом центре Петербурга. В итоге правоохранители привлекли 20 человек к административной ответственности за нелегальное предпринимательство, передает ТАСС.

В сентябре 2022 года Пресненский районный суд Москвы арестовал 12 экстремалов, забравшихся на высотку на Кудринской площади. Большинству руферов избрали меру наказания в виде административного ареста на срок от 2 до 10 суток по статье «Мелкое хулиганство».

В начале мая 2022 года четверо экстремалов проникли на территорию строящегося колеса обозрения. Когда они залезли на самый верх металлической конструкции, высота которой составляет 140 метров, их заметили полицейские. Тогда молодые люди спрыгнули с парашютами вниз.

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