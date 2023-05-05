Лавров: Украина делает все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ней общаться

Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров порассуждал в пятницу, 5 мая, над тем, как атака беспилотных летательных аппаратов отобразится на развитии ситуации вокруг Украины. По его словам, эта страна делает все, чтобы с ней оборвали контакты.

Лавров оценил ситуацию по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.

— Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет, — выразил мнение Лавров.

Он добавил, что не стоит ждать новых провокаций и инцидентов от Украины, передает ТАСС.

Россия предпримет конкретные действия после атаки украинских беспилотников на Кремль, заявил Лавров. Он назвал произошедшее враждебным актом, который не мог случиться без ведома «хозяев».

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».