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Приметы и советы

Гастроэнтеролог Гусенцов перечислил продукты, повышающие риск вздутия живота

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог Гусенцов перечислил продукты, повышающие риск вздутия живота
Фото: Pixabay

Гастроэнтеролог Максим Гусенцов рассказал, какие продукты повышают риск вздутия живота.

Как пояснил эксперт, у многих вздутие живота вызывают белый хлеб и сдобная выпечка, так как в них содержатся дрожжи и сахар. Гусенцов отметил, что стоит сократить количество таких продуктов в ежедневном рационе, так как они к тому же приводят к набору лишнего веса.

Также эксперт предлагает отказаться от продуктов, приготовленных во фритюре. В них содержится большое количество вредных жиров и соли.

Вздутие также могут вызвать сладкие кисломолочные и молочные продукты, капуста и бобовые, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если лечь спать сразу после еды, то организм может не справиться с перевариванием эффективно, предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева. Любителям поспать после приема пищи может грозить изжога или кислотный рефлюкс, передает Царьград.

О том, какие продукты лучше не есть на голодный желудок и с чего лучше начать день, «Вечерней Москве» рассказала врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

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