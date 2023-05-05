Гастроэнтеролог Гусенцов перечислил продукты, повышающие риск вздутия живота

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Гастроэнтеролог Максим Гусенцов рассказал, какие продукты повышают риск вздутия живота.

Как пояснил эксперт, у многих вздутие живота вызывают белый хлеб и сдобная выпечка, так как в них содержатся дрожжи и сахар. Гусенцов отметил, что стоит сократить количество таких продуктов в ежедневном рационе, так как они к тому же приводят к набору лишнего веса.

Также эксперт предлагает отказаться от продуктов, приготовленных во фритюре. В них содержится большое количество вредных жиров и соли.

Вздутие также могут вызвать сладкие кисломолочные и молочные продукты, капуста и бобовые, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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