Кремль в курсе планируемого отхода «Вагнера» из Артемовска

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В Кремле знают о выходе бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Да, разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

В этот же день глава «Вагнера» Евгений Пригожин сделал официальное заявление о том, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны. Свое решение он объяснил отсутствием необходимого количества боеприпасов.

О «снарядном голоде» Пригожин заявлял еще в конце апреля. По его словам, из-за этого погибли 94 российских солдата. Он добавил, что потери российской стороны могли бы быть меньше, если бы у военных было достаточно боеприпасов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для ВС РФ плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в борьбе за город остается сложной.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.