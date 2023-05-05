Депутат Нилов призвал поддерживать ветеранов ВОВ круглый год

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, как в этом году государство поздравит ветеранов.

Депутат пояснил, что все соцвыплаты и поздравления, приуроченные к Дню Победы, регулируются указом президента. Нилов уточнил, что в этом году партия ЛДПР предлагала увеличить размер выплат, но законопроект не был принят.

Депутат добавил, что парады к 9 мая пройдут в разных регионах страны.

Нилов уточнил, что о ветеранах нужно вспоминать не только в День Победы.

— Наша задача — чествовать ветеранов не только 9 мая, а постоянно. Будучи благодарными им за мирное небо над головой, — подчеркнул он в комментарии Общественной службе новостей.

Делегация ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья в сопровождении родственников 9 мая примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, передает РИАМО.

Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить во всех электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании с 29 апреля и до конца мая.