Фото: Пресс-служба Совфеда

Вопрос урегулирования конфликта на Украине упирается не только в линию соприкосновения, он глобальнее. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, несмотря на накачивание ВСУ оружием США.

— Видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения в Донбассе — как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем, — отметил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию, кризис невозможно будет решить, передает РИА Новости.

Обозреватель газеты The Hill Брэд Дресс выразил мнение, что военная поддержка украинской армии со стороны западных стран прекратится, если в результате президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году к власти придут представители Республиканской партии.