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Степан Орлов: Реставрация исторических зданий поликлиник проходит с особым вниманием к деталям

Араз Салехов
Город
Степан Орлов: Реставрация исторических зданий поликлиник проходит с особым вниманием к деталям
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, Малая Семёновская улица Карта всех событий

Два исторических здания медицинских учреждений модернизируют по новому стандарту. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

— В этом году в Москве будут отремонтированы два исторических здания медицинских учреждений. Поликлиника № 64 на улице Малой Семеновской и поликлиника № 38 на улице 10-летия Октября возведены на заре советской власти, — сказал он.

Депутат напомнил, что здание поликлиники использовалось как амбулатория, а в годы Великой Отечественной войны оно стало военным госпиталем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице обновят здания двух поликлиник, являющихся объектами культурного наследия. В ходе работ специалисты восстановят оформление парадных зон, окна и центральную лестницу с покрытием в технике терраццо.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что Институт персонализированной медицины на юге Москвы модернизируют. Также проект предусматривает строительство нового семиэтажного корпуса.

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