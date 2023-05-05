Андрей Бочкарев: Почти 80 процентов введенной с начала года в Москве недвижимости построили инвесторы

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Около 80 процентов введенной в эксплуатацию недвижимости в столице с начала года было построено за счет инвесторов. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию 185 различных объектов общей площадью порядка 4,5 миллиона квадратных метров. Из них порядка 3,5 миллиона квадратных метров были возведены за счет средств частных инвесторов, — рассказал он.

В период с января по апрель девелоперы ввели в эксплуатацию 80 жилых домов, 25 зданий для различных социальных учреждений и 15 объектов деловой и производственной инфраструктуры.

До этого руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что инвестор приступил к возведению монолитных конструкций на уровне подвала первого этажа будущего торгово-развлекательного комплекса площадью почти 50 тысяч квадратных метров, расположенного в районе Некрасовка.