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Минувший апрель в Москве вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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Минувший апрель в Москве вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Апрель этого года в столице вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Для Москвы этот апрель был совершенно необычным. В ранге самых теплых месяцев он занял пятое место. Учитывая длительную историю инструментальных наблюдений, это означает, что такой теплый апрель наблюдается один раз в 30 лет, — пояснил он.

Помимо этого, апрель в столице оказался одним из самых светлых, передает агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 5 мая, и воскресенье, 6 мая, в Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов. По словам Вильфанда, температурный фон в субботу и воскресенье в Московском регионе будет на 7–8 градусов ниже климатической нормы.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно улучшится ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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