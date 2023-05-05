Newsweek: Авиация станет козырем России и даст ей преимущество перед Украиной

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Российская авиация имеет серьезное преимущество в украинском конфликте. Об этом пишет Брендан Коул в статье для издания Newsweek.

— Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением, — говорится в публикации.

Автор публикации отметил, что Россия не использовала собственную авиацию в полной мере, передает издание.

Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск на территории Черниговской области. Помимо этого, войска РФ смогли ликвидировать две диверсионные группы ВСУ. Кроме того, российские бойцы прервали ротацию четырех подразделений армии Украины на Купянском направлении.

Боевые действия на территории Украины в последнее время нацелились на переход в новую стадию. Со стороны США киевскому режиму передали очередное вооружение. В этот раз это оказались высокоточные планирующие авиабомбы увеличенной дальности JDAM-ER. В материале «Вечерней Москвы» разбирались, каким окажется ответ на подобные действия со стороны России и насколько удается защитить от атак дронов российскую столицу.