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Приметы и советы

Акция «Улицы Героев» пройдет в Москве с 6 по 8 мая

Араз Салехов
Город
Акция «Улицы Героев» пройдет в Москве с 6 по 8 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В период с 6 по 8 мая в столице состоится акция «Улицы Героев». Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает пресс-служба городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

— Волонтеры и активисты молодежного сообщества «STOлица» будут раздавать жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. На этих улицах и состоится сама акция, — говорится в сообщении.

В общей сложности собираются раздать свыше 50 тысяч писем-треугольников.

На ВДНХ 100 пар московских студентов станцуют под песню «Майский вальс» в рамках общегородской акции «Вальс Победы». Мероприятие пройдет 6 мая в 12:00 перед аркой главного входа на выставку.

В преддверии 9 Мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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