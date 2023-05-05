Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение трамваев от метро «Пролетарская» до станции МЦК Угрешская восстановили

Полина Пашкина
Город
Движение трамваев от метро «Пролетарская» до станции МЦК Угрешская восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Восстановлено движение трамваев на участке от метро «Пролетарская» до станции МЦК Угрешская. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Днем трамваи временно не ходили по техническим причинам. Вместо них москвичи могли воспользоваться автобусами. Кроме того, маршрут трамвая № 43 был укорочен до метро «Пролетарская».

— Восстановлено движение трамваев на участке от метро «Пролетарская» до МЦК Угрешская, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Днем 5 мая в районе остановки «Сельскохозяйственная улица» на проспекте Мира задерживались трамваи № 17. Позднее движение было восстановлено.

На Варшавском шоссе в воскресенье, 30 апреля, в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта», задерживались трамваи ряда маршрутов. Интервалы увеличились у трамваев № 3, 16, 47 и 49. Позднее движение восстановили.

Транспорт Москва Трамваи
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте