Движение трамваев от метро «Пролетарская» до станции МЦК Угрешская восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Восстановлено движение трамваев на участке от метро «Пролетарская» до станции МЦК Угрешская. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Днем трамваи временно не ходили по техническим причинам. Вместо них москвичи могли воспользоваться автобусами. Кроме того, маршрут трамвая № 43 был укорочен до метро «Пролетарская».

— Восстановлено движение трамваев на участке от метро «Пролетарская» до МЦК Угрешская, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Днем 5 мая в районе остановки «Сельскохозяйственная улица» на проспекте Мира задерживались трамваи № 17. Позднее движение было восстановлено.

На Варшавском шоссе в воскресенье, 30 апреля, в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта», задерживались трамваи ряда маршрутов. Интервалы увеличились у трамваев № 3, 16, 47 и 49. Позднее движение восстановили.