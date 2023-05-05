Названо число ветеранов ВОВ, проживающих в Нижегородской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 10,9 тысячи ветеранов ВОВ проживают в Нижегородской области, из них свыше трех тысяч человек находятся в Нижнем Новгороде. Об этом NewsNN рассказали в областном минсоцполитики.

В прошлом году в регионе насчитывалось более 14 000 ветеранов. Таким образом, за последний год их число сократилось на 22,3 процента.

На сегодняшний день 498 жителей региона являются участниками и инвалидами ВОВ. Порядка 10,4 тысячи человек — труженики тыла.

В каждом районе области ветеранов на дому поздравляют с предстоящим Днем Победы.

Для ветеранов в регионе также ввели «Карту Победы» по аналогии с «Пушкинской картой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что атака украинских беспилотников на Кремль не повлияет на проведение парада Победы в Москве. Торжество будет проходить в обычном режиме, передает Nation news.

Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить во всех электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании с 29 апреля и до конца мая.