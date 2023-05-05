Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названо число ветеранов ВОВ, проживающих в Нижегородской области

Ирина Игнатенко
Общество
Названо число ветеранов ВОВ, проживающих в Нижегородской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 10,9 тысячи ветеранов ВОВ проживают в Нижегородской области, из них свыше трех тысяч человек находятся в Нижнем Новгороде. Об этом NewsNN рассказали в областном минсоцполитики.

В прошлом году в регионе насчитывалось более 14 000 ветеранов. Таким образом, за последний год их число сократилось на 22,3 процента.

На сегодняшний день 498 жителей региона являются участниками и инвалидами ВОВ. Порядка 10,4 тысячи человек — труженики тыла.

В каждом районе области ветеранов на дому поздравляют с предстоящим Днем Победы.

Для ветеранов в регионе также ввели «Карту Победы» по аналогии с «Пушкинской картой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что атака украинских беспилотников на Кремль не повлияет на проведение парада Победы в Москве. Торжество будет проходить в обычном режиме, передает Nation news.

Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить во всех электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании с 29 апреля и до конца мая.

Нижний Новгород День Победы Ветераны
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте