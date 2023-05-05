Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину древней венгерской землей

Фото: администрация президента РФ

Часть Украины является древней венгерской землей, и венгры замотивированы на обеспечение мира в стране. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, на украинской земле тоже проживает часть венгерского народа.

— На Украине тоже живут венгры. Часть Украины — это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Они тоже погибают. Мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира, — заявил Орбан в эфире радиостанции Kossuth Radio.

Орбан до этого выразил мнение, что Россия может смириться с поражением только в сказке. По его словам, думать, что РФ будет молча наблюдать за происходящим и ожидать конца, могут только люди, не вышедшие из детского возраста.

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