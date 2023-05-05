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Приметы и советы

Песков: Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет

Евгений Силаев
Общество
Песков: Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Традиционный прием в Кремле, проходящий 9 мая, в этом году не состоится. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о том, состоится ли в День Победы традиционный прием.

— Нет, — ответил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян считают День Победы главным праздником. Такого мнения придерживаются 65 процентов респондентов.

Согласно данным другого опроса, большая часть россиян считает, что Советский Союз победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников. Так, 66 процентов респондентов ответили утвердительно, 25 процентов — отрицательно, девять процентов затруднились с ответом.

В преддверии 9 Мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».

Гости и посетители 24 площадок фестиваля «Московская весна» смогут поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Для этого в майские праздники пройдет ряд мастер-классов.

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