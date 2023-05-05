Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гендиректор страховой компании «Респект» Артамонов предстанет перед судом по делу о хищениях

Степан Жирнов
Происшествия
Гендиректор страховой компании «Респект» Артамонов предстанет перед судом по делу о хищениях
Фото: Пресс-служба Совфеда

Уголовное дело о хищении 1,4 миллиарда рублей и офисной высотки в Москве, возбужденное в отношении генерального директора страховой компании «Респект» Александра Артамонова, передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России в пятницу, 5 мая.

По данным ведомства, с октября по ноябрь 2017 года Артамонов вместе с владельцем компании Александром Кондратенковым присвоили себе многоэтажное офисное здание в Москве. Кадастровая стоимость строения превышает 695 миллионов рублей. Они же в период с 2018 по 2019 год похитили деньги застрахованных в компании граждан на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Деятельность злоумышленников раскрыли и возбудили в их отношении уголовное дело по статье «Присвоение и растрата в особо крупных размерах, совершенные в составе организованной группы». Артамонова задержали, а Кондратенков скрылся от следствия — его разыскивают правоохранительные органы. Заочно его уже арестовали.

— Расследование в отношении Артамонова завершено. Материалы дела направлены в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Похожая история произошла в подмосковном Воскресенске. Перед судом предстанет бывший генеральный директор фирмы, отвечавшей за выработку энергии. Мужчина не выполнил условия инвестиционного проекта, при этом потратив полученные 112 миллионов рублей.

Генпрокуратура Страхование Москва Расследования Суды
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте