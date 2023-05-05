Гендиректор страховой компании «Респект» Артамонов предстанет перед судом по делу о хищениях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Уголовное дело о хищении 1,4 миллиарда рублей и офисной высотки в Москве, возбужденное в отношении генерального директора страховой компании «Респект» Александра Артамонова, передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России в пятницу, 5 мая.

По данным ведомства, с октября по ноябрь 2017 года Артамонов вместе с владельцем компании Александром Кондратенковым присвоили себе многоэтажное офисное здание в Москве. Кадастровая стоимость строения превышает 695 миллионов рублей. Они же в период с 2018 по 2019 год похитили деньги застрахованных в компании граждан на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Деятельность злоумышленников раскрыли и возбудили в их отношении уголовное дело по статье «Присвоение и растрата в особо крупных размерах, совершенные в составе организованной группы». Артамонова задержали, а Кондратенков скрылся от следствия — его разыскивают правоохранительные органы. Заочно его уже арестовали.

— Расследование в отношении Артамонова завершено. Материалы дела направлены в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Похожая история произошла в подмосковном Воскресенске. Перед судом предстанет бывший генеральный директор фирмы, отвечавшей за выработку энергии. Мужчина не выполнил условия инвестиционного проекта, при этом потратив полученные 112 миллионов рублей.