В Подмосковье снова включат отопление на время похолодания

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В Подмосковье снова включат отопление на время грядущего похолодания. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

— Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни, — заявил Самарин.

По нормативам, тепло в жилые дома и соцучреждения начинают подавать в том случае, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней подряд не превышает восьми градусов, передает официальный сайт министерства.

28 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что систему теплоснабжения в столице полностью перевели на летний режим работы.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно похорошеет ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.