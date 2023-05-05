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Депутат МГД Александр Козлов: Проекты школ в поселениях ТиНАО отвечают самым высоким запросам

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Александр Козлов: Проекты школ в поселениях ТиНАО отвечают самым высоким запросам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сегодня в поселениях, расположенных в Новой Москве, возводятся детские учреждения, спроектированные по самым современным стандартам, что отвечает высоким запросам жителей округа в сфере образования. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По его словам, поселения в ТиНАО расширяются во многом за счет того, что молодые семьи выбирают этот район из-за доступного жилья, а также возможности приобрести или арендовать большую квартиру или даже дом.

— Но все понимают, что этого мало: ребенку необходимы общение со сверстниками, возможность учиться, развивать творческие способности. И это сегодня важнейший приоритет для родителей. Поэтому наши школы должны отвечать этим запросам, — отметил депутат.

Например, в деревне Николо-Хованское сегодня возводится школа, спроектированная по принципу «школа как город». Данное образовательное заведение предоставит все возможности для развития талантов ребенка, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новых образовательных учреждений в Новомосковском административном округе. Он проинспектировал работы в поселениях Сосенское и Московский.

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