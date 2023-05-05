Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов города Ясиноватая со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ясиноватая. По улице Школьной, 32, погибли трое гражданских лиц: женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1958 года рождения, — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что еще двое мужчин и женщина получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, была ранена мирная жительница населенного пункта Красный Партизан.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий распорядился временно переместить жителей 18 населенных пунктов региона, включая Энергодар, из-за усиления украинских обстрелов вглубь Запорожья.

30 апреля два мирных жителя стали жертвами удара со стороны ВСУ, который в очередной раз пришелся по территории Брянской области.