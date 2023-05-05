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Опровержение ранее опубликованного комментария

Вечерняя Москва
Общество
Опровержение ранее опубликованного комментария
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В материале от 3 мая 2023 года о введении запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов на территории столицы одним из авторов текста Иваном Кудрей была допущена грубейшая ошибка: военный эксперт Борис Юлин не давал «ВМ» своего комментария по данной теме.

Издание «Вечерняя Москва» в этом году отмечает 100-летие и мы впервые сталкиваемся с подобного рода непрофессиональным поступком автора материала. Решением редколлегии Иван Кудря был уволен незамедлительно.

Редакция издания приносит искренние извинения Борису Юлину за нарушение корреспондентом журналистской этики о правдивости информации и ее точности изложения.

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