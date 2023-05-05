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Умер режиссер фильма «Параграф 78» Михаил Хлебородов

Евгений Жуков
Общество
Умер режиссер фильма «Параграф 78» Михаил Хлебородов
Фото: РИА Новости

Российский режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов умер в возрасте 56 лет. О кончине режиссера стало известно из социальных сетей в пятницу, 5 мая.

— Умер Миша Хлебородов… Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет, — написал режиссер и клипмейкер Григорий Константинопольский в своих соцсетях.

Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года. В возрасте 25 лет он окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства. В это же время стал победителем Московского фестиваля рекламы с клипом «Коммерсантъ».

Хлебородов снял клипы на композиции «Утекай», «Дельфины» и «Кот кота» для группы «Мумий Тролль». Кроме того, он является автором клипов для таких популярных песен как «Розовый фламинго» и «Никто никогда» певицы Алены Свиридовой.

Более того, Хлебородов пробовал себя и в большой кинорежиссуре. Его первым опытом стал фильм «Параграф 78» по одноименному рассказу Ивана Охлобыстина.

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