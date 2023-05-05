Купол Сенатского дворца Кремля восстановили

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Работы по восстановлению купола Сенатского дворца Кремля завершены. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в управлении делами президента России.

— Два медных листа заменены, работы завершены, — рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Крылова в беседе с РИА Новости.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

В связи с произошедшем было принято решение усилить системы безопасности Кремля. Также эксперты проведут анализ произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции российского лидера на атаку беспилотника. По его словам, президент всегда в таких ситуациях сохраняет «спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает».

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с данной ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России и Москву.