Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе суда.

— Суд постановил: ходатайство следствия — удовлетворить, избрать в отношении Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля, — огласила решение судья Наталья Чепрасова, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении режиссера Евгении Беркович. Их обвиняют по статье об оправдании терроризма.

Причиной разбирательств стал спектакль «Финист — Ясный Сокол» о женщинах, которые знакомились с представителями радикальных религий в социальных сетях. В минувшем году постановка получила несколько наград в рамках премии «Золотая маска».

Вечером 4 мая стало известно, что Следственный комитет России задержал режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Ранее поступала информация о том, что худрука допрашивали в качестве свидетеля, однако позднее ее статус изменили.