Социальный проект «Давай дружить!» исполнил мечту юных футболистов

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Воспитанники столичного Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина в рамках проекта «Давай дружить!» посетили учебно-спортивную базу футбольного клуба «Спартак». Об этом в субботу, 6 мая, рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Для гостей продумали такую программу, чтобы с первых минут погрузить в нашу атмосферу, напитать спартаковским духом и замотивировать на футбольные подвиги, — отметил глава молодежной команды Александр Емельянов.

Юные футболисты побывали в тренировочном зале, столовой, жилых корпусах и на баскетбольной площадке. Особое внимание уделили фотогалерее звезд титулованного российского клуба, передает официальный сайт мэра Москвы.

Дети-сироты, ребята с инвалидностью, подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в анкетах на сайте проекта «Давай ДруЖИТЬ!» рассказывают о профессиях, которые их заинтересовали, о своих увлечениях и мечтах. Любой житель столицы может откликнуться и исполнить заветное желание.