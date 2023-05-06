Пригожин сообщил, что ВСУ в Артемовске ежедневно теряют до 600 человек

Фото: president.gov.ua

Украинская армия ежедневно теряет от 400 до 600 бойцов в Артемовске. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми, — отметил он.

При это для освобождения территории города осталось взять штурмом 2,5 километра, передает пресс-служба основателя ЧВК.

Накануне Евгений Пригожин сделал официальное заявление о том, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны России. Свое решение он объяснил отсутствием необходимого количества боеприпасов.

О «снарядном голоде» Пригожин заявлял еще в конце апреля. По его словам, из-за этого погибли 94 российских солдата. Он добавил, что потери могли бы быть меньше, если бы у военных было достаточно боеприпасов.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.