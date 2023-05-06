Малый драматический театр в Петербурге временно закрыли из-за нарушения санитарных норм

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Управление Роспотребнадзора по Петербургу приостановило работу Малого драматического театра — Театра Европы из-за нарушения санитарных норм. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками управления выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вынесен протокол о временном запрете деятельности театра с 5 мая 2023 года, — говорится в сообщении.

Вход в здание театра опечатан до решения суда, передает ТАСС.

В августе прошлого года столичный Роспотребнадзор опечатал два хостела в ВАО из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Также баню «Добрыня» на севере Москвы опечатали за нарушение санитарного законодательства. Выяснилось, что она находилась на первом этаже жилого дома, что противоречит нормам. Также отделка помещений бани, где были расположены парильные кабины, не была устойчива к воздействию влаги, а грязное и чистое белье хранилось в коридорах.