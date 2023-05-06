Молодежь в столице примет участие в акциях в связи с годовщиной Победы в ВОВ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Молодежь примет участие в городских акциях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

— В акции примут участие активисты проектного офиса «Молодежь Москвы», молодежного сообщества «STOлица», представители некоммерческих молодежных организаций, а также все неравнодушные жители Москвы, — говорится в сообщении.

Порядка 100 студенческих пар станцуют «Вальс Победы» перед аркой главного входа на ВДНХ 6 мая. В понедельник, 8 мая, на разных площадках города пройдет акция «Цветы Победы». Места возложения цветов к памятникам и монументам выбраны в соответствии с просьбами ветеранов, у которых нет возможности сделать это самостоятельно, передает агентство городских новостей «Москва».

Совсем скоро наступит 9 Мая — 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день на главной площади страны традиционно пройдет парад. О военной технике, которую на нем покажут в 2023 году, а также о том, что презентовали на Красной площади в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».