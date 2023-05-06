Москвичам рассказали, как город поддерживает педагогов

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Столица активно поддерживает учителей и предоставляет им большое количество возможностей для профессионального роста. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Так, столичным учителям выделяются стимулирующие надбавки к зарплате: ежемесячная школьная выплата за классное руководство, ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, а также ежемесячная городская надбавка за активное участие в развитии проекта «Московская электронная школа».

Помимо этого, региональный реестр дополнительных профессиональных программ предоставляет педагогам 586 различных курсов. Также за последние восемь лет более 125 тысяч столичных педагогов, руководителей школ и колледжей повысили квалификацию. Более подробно обо всех программах поддержки можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне глава города Сергей Собянин назвал победителя конкурса «Учитель года Москвы». Им оказался преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ Школа имени Достоевского Сергей Валюгин.