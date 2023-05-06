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Приметы и советы

Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин связался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы приступить к передаче позиций в Артемовске. Об этом сообщили в пресс-службе предпринимателя в субботу, 6 мая.

— Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, — рассказал он.

Передача позиций необходима, чтобы бойцы Кадырова продолжили штурм Артемовска, тогда город будет взят силами «Ахмата», передает пресс-служба основателя ЧВК.

Накануне Евгений Пригожин сделал официальное заявление о том, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны России. Свое решение он объяснил отсутствием необходимого количества боеприпасов.

О «снарядном голоде» Пригожин заявлял еще в конце апреля. По его словам, из-за этого погибли 94 российских солдата. Он добавил, что потери могли бы быть меньше, если бы у военных было достаточно боеприпасов.

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