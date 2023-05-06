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Минобороны: Трое российских летчиков возвращены в РФ из украинского плена

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Трое российских летчиков возвращены в РФ из украинского плена
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Трое российских летчиков возвращены в РФ из украинского плена. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В заявлении ведомства говорится, что по итогам сложного переговорного процесса с подконтрольной украинскому руководству территории были возвращены трое российских военнослужащих — летчиков Воздушно-космических сил России. В Минобороны подчеркнули, что вернувшимся летчикам в плену грозила смертельная опасность.

В настоящее время всем освобожденным оказывается специализированная медицинская и психологическая помощь. Летчики в ближайшее время будут доставлены в медучреждения МО РФ для прохождения лечения и реабилитации, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Предыдущий переговорный процесс, закончившийся успехом, произошел 26 апреля. Тогда на родину были возвращены 40 российских военнослужащих.

Побывавший в украинском плену доброволец из Донецкой народной республики Руслан рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники Службы безопасности Украины. По его словам, они пилили ногу напильником и другими инструментами, пытались отрезать пальцы секатором и били током.

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