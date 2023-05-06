Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины

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Воздушная тревога объявлена в большей части украинских регионов, в том числе и в столице. Об этом свидетельствуют соответствующие данные официального ресурса для оповещения граждан, опубликованные вечером в субботу, 6 мая.

Сначала сирены зазвучали в Киеве, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Позже оповещение раздалось в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской и в других областях. Кроме того, сигнал также был включен и на подконтрольных украинскому руководству районах Запорожской области, передает ТАСС.

Накануне в большинстве украинских регионов, в том числе и в столичном, также была объявлена воздушная тревога. В этот же день украинские силы противовоздушной обороны сбили над Киевом собственный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. В результате инцидента никто не пострадал.

Российские ракетные войска до этого поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе города Константиновки. Кроме того, российская армия нанесла групповой ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.