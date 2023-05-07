Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Панова перечислила фрукты, которые вредят фигуре

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Панова перечислила фрукты, которые вредят фигуре
Фото: Unsplash

Многие люди, которые сидят на диете, убеждены, что фрукты и овощи не будут способствовать набору веса. Но диетолог и нутрициолог Оксана Панова опровергла это мнение.

По ее словам, некоторые фрукты добавляют килограммов. Происходит это потому, что они имеют высокий гликемический индекс.

Так, виноград, сладкие яблоки и бананы провоцируют повышение уровня инсулина в крови из-за высокого содержания в них природных сахаров. А это, в свою очередь, способствует набору веса, пояснила специалист.

Тем, кто садится на диету и хочет похудеть, Панова посоветовала после 18:00 отказаться от употребления сладких фруктов, передает «Газета.ру».

В Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание» сообщили, что человеку нельзя употреблять цитрусовые при наличии язвы, панкреатита и гастрита. Также цитрусовые нельзя употреблять при склонности к аллергии, так как они имеют высокую аллергенность.

Врачи Фрукты Похудение
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте