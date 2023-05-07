Диетолог Панова перечислила фрукты, которые вредят фигуре

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Многие люди, которые сидят на диете, убеждены, что фрукты и овощи не будут способствовать набору веса. Но диетолог и нутрициолог Оксана Панова опровергла это мнение.

По ее словам, некоторые фрукты добавляют килограммов. Происходит это потому, что они имеют высокий гликемический индекс.

Так, виноград, сладкие яблоки и бананы провоцируют повышение уровня инсулина в крови из-за высокого содержания в них природных сахаров. А это, в свою очередь, способствует набору веса, пояснила специалист.

Тем, кто садится на диету и хочет похудеть, Панова посоветовала после 18:00 отказаться от употребления сладких фруктов, передает «Газета.ру».

В Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание» сообщили, что человеку нельзя употреблять цитрусовые при наличии язвы, панкреатита и гастрита. Также цитрусовые нельзя употреблять при склонности к аллергии, так как они имеют высокую аллергенность.