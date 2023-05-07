Синоптики сообщили жителям Москвы о пасмурной прохладной погоде 7 мая

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В воскресенье, 7 мая, в столичном регионе ожидается пасмурная прохладная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 1–8 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

В пресс-службе Гидрометцентра РФ сообщили, что в столичном регионе с полуночи воскресенья, 7 мая, до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Отмечается, что в ночные и утренние часы температура воздуха в Москве может опуститься до минус двух градусов, в области — до минус пяти.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температурный фон в столице придет в норму во второй половине мая. По его словам, в период с 11 по 14 мая в Москве ожидается постепенное повышение температуры.