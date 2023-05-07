Врачи назвали продукты для сохранения хорошего самочувствия после 40 лет

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Врачи порекомендовали людям после 40 лет внимательно следить за качеством своей жизни и питанием. Они сообщили, что в этом возрасте замедляется метаболизм, а затраты энергии и активность обмена веществ становятся ниже.

С возрастом увеличивается риск развития гастрита, появляются трудности с выработкой желудочной кислоты и усвоением витамина B12, кальция, железа и магния. Поэтому людям после 40 лет следует увеличить прием указанных микроэлементов, сократив при этом потребление калорий. Также в этом возрасте нужно потреблять достаточное количество воды.

Людям старше 60 лет врачи посоветовали добавить в рацион питания «здоровые перекусы» с йогуртом и миндалем. Также специалисты рекомендуют есть больше овощей, а фрукты заменить на ягоды, передает РБК.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что черника хорошо влияет на работу мозга, а также понижает артериальное давление. По ее словам, эта ягода полезна для людей пожилого возраста с проблемами здоровья.