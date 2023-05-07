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Артиллеристы России уничтожили склад вооружения украинской бригады

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Артиллеристы России уничтожили склад вооружения украинской бригады
Фото: Минобороны РФ

Артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили склад вооружения украинской бригады. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

По его словам, военнослужащие ликвидировали ряд минометных расчетов и самоходную артиллерийскую установку «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Уничтожены система спутниковой связи и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Кроме того, уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, — сообщил Рулев.

Российские военнослужащие нанесли удары в районах Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского. Кроме того, у населенных пунктов Обрывка, Крынки и Виноградово военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотных летательных аппарата ударного типа, передает РИА Новости.

В Марьинке пять военных украинской армии погибли из-за собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения, сообщил российский штурмовик с позывным Гуд.

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