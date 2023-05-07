Москвичам рассказали об угощениях и сувенирах на фестивале «Московская весна»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль «Московская весна». Они смогут принять участие в открытых кулинарных мастер-классах, познавательных занятиях, посетить яркую концертную программу, ресторанные и торговые шале.

Так, на Тверской площади гости фестиваля смогут отведать «Блюдо мясника»: говядину, картофель, маринованный огурчик, перчик халапеньо, красный лук, сырный соус и зелень. Кроме того, посетителям предложат ребра тамбовской свинины, выдержанные 18 часов в специальном маринаде.

На площади Революции участники фестиваля смогут попробовать пряную курочку на шпажке и фермерские колбаски из свинины или индейки. Также здесь будет действовать роллердром.

Необычный капучино предложат посетителям «Московской весны» в Парке Горького. Они смогут продегустировать напиток с бузиной и сиренью, а также вафельный десерт с клубникой и ягодным топингом и молочный коктейль с фисташкой и лаймом.

В сквере у метро «Некрасовка» гостям и жителям столицы предложат сочный шашлык, а на бульварах 16-го микрорайона Крюкова в Зеленограде — национальное дагестанское блюдо курзе с бараниной.

Кроме того, посетители фестиваля смогут приобрести сувениры. Например, на бульваре Дмитрия Донского им предложат интерьерные пазлы из натуральной древесины, обереги, декор в технике декупаж. На Пушкинской набережной представят оригинальные сувениры, выполненные из дерева, собранного на морском побережье Черного моря, а также предметы из стекла, керамику и батик.

В праздничные дни на площадках фестиваля «Московская весна» пройдут торжественные концерты и театральные постановки.