Фото: пресс-служба Госдумы

Киевский режим, который построен на нацизме и возник в результате государственного переворота, стал инструментом Соединенных Штатов Америки в борьбе с Россией на идеологическом фронте. Об этом в воскресенье, 7 мая, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, ставка США и Бельгии на «либералов, прозападников и американофилов» провалилась.

— Многие сбежали, находятся за рубежом, где они своим хозяевам не нужны. В нашей стране их не воспринимают: в России всегда плохо относились к предателям, — заявил Володин.

Председатель Госдумы считает, что сила России заключается в консолидации общества. В то же время Вашингтон и Брюссель применяют все средства для расправы над сторонниками РФ, которые любят страну, защищают ее историю и национальные ценности, написал Володин в своем Telegram-канале.

Также он призвал признать киевский режим террористической организацией в связи с атакой Кремля беспилотными летательными аппаратами. По его словам, теракт в отношении президента — это нападение на Россию.