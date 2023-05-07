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Приметы и советы

Минометчики ВСУ попали под двойной удар в районе Авдеевки

Полина Пашкина

Сюжет: 

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Минометчики ВСУ попали под двойной удар в районе Авдеевки
Фото: Минобороны РФ

Минометчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под двойной удар в районе населенного пункта Авдеевка. Сначала в их сторону прилетели снаряды украинской авиации, а после — российской. Об этом в воскресенье, 7 мая, рассказал боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник.

По его словам, авиация Украины выдала полные боекомплекты по позициям своих же солдат.

— Сегодня утром услышали звук вертолета, определили направление. Он летит с украинской стороны. Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолет не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью, — сообщил боец.

Дачник предположил, что авиация ВСУ побоялась подлетать ближе, чтобы не быть сбитой, поэтому военнослужащие Украины выпустили снаряды куда смогли, не полагая, что они могут прилететь в сторону их же войск. Через полтора часа авиация России по указанным координатам нанесла удар по позициям ВСУ, передает РИА Новости.

5 мая стало известно, что в районе Краматорска и Авдеевки были ликвидированы склады боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

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