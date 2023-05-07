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МЧС: Стройматериалы загорелись на строительной площадке на западе Москвы

Евгений Силаев
Происшествия
МЧС: Стройматериалы загорелись на строительной площадке на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Причиной пожара на стройке в столичном районе Очаково-Матвеевское стало возгорание стройматериалов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций (ГУ МЧС) по Москве.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в здании по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17, поступило в 16:30. На место прибыли пожарно-спасательные бригады.

Согласно имеющимся данным, причиной пожара стало возгорание строительных материалов. Площадь горения составляет около 40 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в МЧС.

Ранее появилась информация о том, что площадь пожара составляла около 150 квадратных метров. Из горящего здания по району распространился черный густой дым.

Другой пожар произошел в деревне Крекшино Новомосковского административного округа в субботу, 6 мая. Прибывшие на место 12 пожарных расчетов ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.

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