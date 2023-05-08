Народный календарь. Как уберечься от неприятных людей 11 мая

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В народном календаре 11 мая получило названия Максимов день, Максим и Евсей, Максим Березосок, Иасон (Ясон), Мамантий. Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Даду, Максима и Квинтилиана, пострадавших за Христа в 286 году.

Не стоит пить в этот день чай с медом, поскольку к вам будут липнуть неприятные люди, от которых будет не так просто избавиться. Ни в коем случае нельзя в этот день объявлять помолвку, поскольку брак быстро распадется.

Также в этот день запрещается умываться обычной водой, в противном случае на коже появятся неприятные пятна. 11 мая необходимо протереть кожу березовым соком: он способен избавить вас от различных пигментных пятен, веснушек, угрей, а также не даст появиться новым пятнам.

В этот день запрещается прокалывать уши, ведь наши предки говорили, что так оглохнуть можно. Если снимать в эту дату сережки — произойдет то же самое.

Приметы погоды

Рябина зацвела — к урожаю овса.

Теплая звездная ночь сулит урожайный год.

Много сока на березе — летом будут часто идти дожди.

Ясный восход солнца — к теплому и солнечному лету.

Именины отмечают: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.