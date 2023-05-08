Рогов сообщил об ударе РФ по складам и позициям ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар по складам вооружения украинской армии на территории Запорожской области. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил глава регионального движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого Рогов сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» в ночь на понедельник, 8 мая, начали штурм в Артемовске.

3 мая Рогов сообщил, что украинские подразделения начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. В ходе столкновения Вооруженные силы Украины потеряли как минимум две единицы техники, а именно танк и бронетранспортер. Также были потери среди личного состава украинской армии.

В связи с усиливающимися обстрелами со стороны украинской армии жителей 18 населенных пунктов Запорожья переселят. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий распорядился эвакуировать на более безопасные территории «в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов», а также пациентов медучреждений.