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Yle: Украинский конфликт обеспечил рабочими местами жителей Швеции

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Yle: Украинский конфликт обеспечил рабочими местами жителей Швеции
Фото: Pixabay

Специальная военная операция на Украине помогла решить проблему с безработицей в небольшом шведском городе Эрншельдсвик. Об этом рассказал финский обозреватель Yle Пирьо Аувинен.

Эрншельдсвик насчитывает 55 тысяч жителей. Не так давно городской завод Hägglunds, на котором производят гусеничные вездехода BvS10, объявил о наборе новых кадров. После этого общий уровень безработицы снизился на шесть процентов и стал ниже среднего показателя по Швеции.

Примечательно, что количество заказов у завода увеличилось именно после начала украинского конфликта, пишет обозреватель.

8 марта глава европейской журналистики Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились поставить Украине артиллерийские боеприпасы из оставшихся запасов. По его словам, ЕС выделит из европейского фонда еще миллиард евро на помощь Украине. Однако он подчеркнул, что речь идет только о первом этапе поставок.

20 марта страны ЕС утвердили соответствующий план. Средства на реализацию плана будут выделены из Европейского фонда мира.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что, говоря о помощи с поставками оружия Украине для достижения мира, западные политики на самом деле подразумевают совершенно другую цель.

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