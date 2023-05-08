Депутат Госдумы Чаплин рассказал, за что можно получить штраф в собственной квартире

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Существуют случаи, когда человек может получить штраф, не выходя из квартиры на улицу. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

— Первое — шум. Время, в которое запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и «тихий час» в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до двух тысяч рублей, — пояснил он.

Также штрафные санкции могут наложить на человека, если он захочет сделать перепланировку, поскольку желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Член адвокатской палаты города Москва Алишер Захидов рассказал, как провести майские праздники и не нарваться на штрафы.

Кроме того, россиянам напомнили о новых правилах жарки шашлыка на даче. Адвокат Елена Пономарева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что россияне имеют право жарить шашлык на дачных участках исключительно при соблюдении ряда норм и правил. Так, необходимо учитывать силу ветра и расстояние до ближайших строений.