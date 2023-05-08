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Психолог Корчагина рассказала, как поддержать ребенка перед ЕГЭ

Араз Салехов
Общество
Психолог Корчагина рассказала, как поддержать ребенка перед ЕГЭ
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Успех ребенка во время подготовки к ЕГЭ и его сдача во многом зависят от поддержки со стороны взрослых. Об этом заявила психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Оксана Корчагина.

По ее мнению, родителям необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. Для детей подготовка к экзаменам связана с сильным стрессом.

— Для таких ребят важно создать комфорт на этапе подготовки к экзамену: обеспечить спокойную обстановку, уютную атмосферу, говорить о результатах экзаменов в позитивном ключе. Задача взрослого — создать ситуацию успеха, поощрять и поддерживать, — сказала она.

Психолог рекомендует говорить ребенку поддерживающие высказывания: «Я уверен, что ты справишься»; «Я люблю тебя вне зависимости от твоих оценок», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столице создали проект «Лекторий московского школьника» для подготовки к ЕГЭ. Проект помогает столичным школьникам настроиться на успех и справиться со стрессом. Бесплатные лекции для юных горожан пройдут 15, 21, 28 мая и 4 июня.

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