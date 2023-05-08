Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Мосприроды вернули в дикую природу четырех зайцев-русаков. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

— Это сделано в целях восстановления популяций зайца-русака и зайца-беляка на природных территориях столицы. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы, — говорится в сообщении.

Животные были выкормлены и выращены по особой технологии и смогут самостоятельно жить в дикой природе. На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что ранее зайцы проживали в детском саду в Переделкине.

На природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Отмечается, что специалисты обнаружили три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».

В конце апреля желтоголового королька, занесенного в Красную книгу Москвы, обнаружили в Западном административном округе столицы. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды предположили, что причиной такого состояния птицы стал голод или удар о какое-либо препятствие.